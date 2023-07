Départs en vacances : les routes de France prises d'assaut en ce 14-Juillet

Défilé, feux d'artifice... Le 14 juillet est aussi synonyme de départs en week-end ou en vacances. Avant un samedi rouge dans toute la France, ce vendredi est classé orange sur le quart Nord-Ouest. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur une aire de repos de l'autoroute A10, à une cinquantaine de kilomètres de Paris.

"On le mérite"

Un jour férié, un vendredi pendant l'été, il fallait s'y attendre : il y a du monde sur les routes de France. Présent sur l'aire d'autoroute de Limours Janvry, qui ne désemplit pas, Philippe est parti de Lille à 16 heures pour prendre la direction de Perpignan avec sa femme, ses deux enfants et des deux chiens et un peu plus de 1.000 kilomètres à faire. "L'objectif de ces vacances est de profiter en famille avec nos animaux. Après le travail, c'est normal qu'on se repose un peu, on le mérite. Chaque année, on loue des camping quatre étoiles avec piscine et tout ce qui suit", se réjouit-il au micro d'Europe 1.

Pour Thomas, qui vient de Beauvais, direction Barcelone avec beaucoup de route également pour lui. Alors, forcément, il s'inquiète du trafic. "C'est vrai que c'est le 14 juillet donc on appréhende un peu. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller, on a passé Paris", se rassure le vacancier. Et une fois arrivés, ils auront un sacré programme, comme l'explique Nathalie, sa femme. "Apéro, barbecue et détente. On se fait rien tous les deux en amoureux", détaille-t-elle au micro d'Europe 1. Les Français vont donc chercher le soleil, la mer et surtout du repos après une année bien chargée.