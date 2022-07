Départs en vacances : les premiers touristes se pressent en Vendée

REPORTAGE

Les valises sont bouclées, le plein est fait ? Vous faites peut-être partis des chanceux Français qui partent en vacances dès ce vendredi. Europe 1 est allée faire un tour sur une aire d'autoroute aux Herbiers, en Vendée. Là-bas, les amoureux de la plage sont tout près du but. "Hier, on travaillait et aujourd'hui, on est sur la route. Direct !" Pas de répit pour Valérie et sa famille : sitôt le boulot terminé dans l'Yonne, ils ont chargé la voiture, dormi un peu, pour un départ à 6 heures ce matin, direction la Vendée. Une longue route qui, avec un carburant à près de 2 euros le litre, coûte de plus en plus cher. "C'est le côté un peu restriction de budget, mais on essaie de ne pas trop y penser", concède Valérie.

"Quand il y a plus de sous, on arrête de dépenser, c'est simple", s'amuse-t-elle. En attendant, Romane, 15 ans a bien hâte d'arriver pour plonger enfin dans l'Atlantique. Au programme : "Aller à la mer, faire la fête aussi, et profiter", sans cahier de vacances à l'horizon.

"Nous, on reprend le boulot"

De leur côté, Sylvie et Claire rentrent à la maison, direction Fécamp, après une semaine passée à Royan : "On a bien profité. Nous, on reprend le boulot." Pas frustrant de rentrer quand tout le monde part ? Au contraire, racontent-elles au micro d'Europe 1, "parce que les températures vont grimper, et que la chaleur et nous, ça fait deux. On va prendre un peu de fraîcheur" dans le nord du pays.

Et puis, avantage non négligeable, il y a moins de monde sur la route dans l'autre sens.

La Vendée, sixième département le plus touristique

La reprise du travail pour les uns, les vacances pour beaucoup d'autres, avec surtout aucune envie d'entendre parler du Covid-19. "Ça fait déjà deux ans qu'on a peur et que pour l'instant, on a survécu", dit cette vacancière. "Maintenant, on va arrêter d'avoir peur et on va essayer d'en profiter mieux."

Profiter, c'est le mot d'ordre en Vendée, sixième département le plus touristique de l'Hexagone.