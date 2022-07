Départs en vacances : circulation difficile sur l'ensemble des grands-axes ce week-end

Les automobilistes devront s'armer de patience sur les autoroutes de l'hexagone ce week-end. La circulation sera dense sur l'ensemble des grands axes vendredi et samedi pour le début officiel des congés scolaires, selon Bison futé, en particulier en direction du sud et des régions côtières.

#InfoTrafic : Ca y est, c'est les vacances ! Ce week-end, Bison Futé voit orange et rouge. Regardez les prévisions trafic du vendredi 8 au dimanche 10 juillet. #BisonFuté@Radio1077pic.twitter.com/On2EhPs8MS — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) July 7, 2022

Dans le sens des départs, la journée de vendredi est classée orange au niveau national et rouge en Ile-de-France, notamment l'après-midi, et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Celle de samedi est classée rouge au niveau national et noire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'A6, l'A7 et l'A10, particulièrement impactées

Pour vendredi, "les difficultés seront renforcées en milieu d'après-midi autour des grandes métropoles par les flux des trajets travail-domicile et les départs en week-end, nombreux en cette période", détaille le service public de l'information routière, ajoutant que la circulation restera très dense dans le sens des départs jusqu'à tard dans la soirée.

Les plus gros ralentissements sont attendus samedi dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire, en particulier sur l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône. En Île-de-France, la circulation sera "très dense en direction des barrières de péages des autoroutes A6 (vers le Sud) et A10 (vers l'Aquitaine et l'Ouest) dès le tout début de la matinée", souligne Bison Futé.

12 journées rouges et une journée noire, prévues cet été

"L'autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu'en milieu d'après-midi". La situation sera plus calme sur l'ensemble du réseau routier dimanche, mais des difficultés persisteront sur l'autoroute A7 dans la Vallée du Rhône dans le sens Nord-Sud.

Au total, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires s'attend à 12 journées rouges et une journée noire sur cette période estivale. Pour le retour du Pont de l'Ascension, fin mai, journée classée noir au niveau national, un pic de 934 km de bouchons avait été atteint.