Départs en vacances : certains automobilistes renoncent-ils à faire réviser leur voiture ?

Avec les départs en vacances, les risques d'accidents de la route se multiplient. Malgré le danger, certains automobilistes renoncent pourtant à faire réviser leur voiture avant un long déplacement, la plupart du temps à cause du coût du contrôle technique. D'autres effectuent carrément eux-mêmes les révisions. Europe 1 a interviewé plusieurs automobilistes.

Les réparations "maison", nettement plus risquées

Sur un parking devant un magasin de pièce automobile, Jonathan lève le capot sa vieille Audi verte. C'est lui qui a procédé à la révision et à l'entretien du véhicule, avant de partir en famille en Normandie. Jonathan, qui a quelques notions de mécaniques, a suivi des "tutos" sur internet et a tout fait lui-même. Pourtant, il est bien conscient du risque de ne pas se rendre chez un professionnel. "On fait comme on peu, c'est la débrouille. Mais je ne suis pas à l'abri, je suis un humain, pas une machine. Je ne suis pas infaillible, je suis comme tout le monde, je peux me tromper", avoue-t-il.

Mais, au passage, il économise plusieurs centaines d'euros de main d'oeuvre.

"Si les tarifs étaient moins exorbitants, les gens auraient plus de facilités à faire leurs réparations"

Jean-Jacques, lui, doit faire passer sa voiture au garage avant partir dans le Sud. Mais il hésite en raison du coût. "Ca coûte un bras une réparation, que ça soit en carrosserie ou mécanique moteur. Si les tarifs étaient moins exorbitants, les gens auraient peut-être plus de facilités à faire leurs réparations", assure-t-il.

Parfois, les révisions se font aussi au dernier moment comme l'explique Bouzid, garagiste à Mons-en-Baroeul, près de Lille. "Il y a beaucoup de personnes quand ils partent en vacances. Ce sont toujours les travaux de dernière minute, ils courent à droite à gauche. Quand ils ne peuvent pas ou qu'ils n'ont pas de rendez-vous, ils s'en vont comme ça. On voit beaucoup ces situations", relate le garagiste. Certains vont, inversement, faire l'impasse sur les vacances. Pour eux, les réparations sont aussi trop coûteuses, mais ils préfèrent ne pas risquer leur vie si la voiture n'est pas en état.