Vacances : des opérations pour rappeler aux automobilistes comment arriver à bon port

REPORTAGE

Premier grand week-end de départ en vacances, samedi. Sur les routes, c'est orange dans le sens des départs. Sur l'autoroute A10, juste avant l'aire d'autoroute du fameux péage de Saint-Arnoult en Yvelines, les gendarmes mènent des opérations de prévention pour rappeler aux automobilistes comment arriver à bon port.

Des ateliers pour sensibiliser à la sécurité routière

Les opérations sont menées par la gendarmerie des Yvelines avec une dizaine de jeunes en Service national universel. Depuis samedi matin, ils proposent des ateliers pour rappeler les bons comportements sur la route. Exemple avec un questionnaire sur les distances de sécurité, ou encore le téléphone au volant. "Ça fait réviser le permis de conduire", sourit un père interrogé par Europe 1.

Un autre atelier consiste à chausser des lunettes spéciales pour se rendre compte de la perception des effets de l'alcool ou des stupéfiants. Le champ de vision est réduit, et il n'est pas évident pour cette maman de slalomer entre les plots au sol avant de s'asseoir sur une chaise : "C'est impressionnant", dit-elle. "J'avais l'impression que j'étais bien centrée par rapport à la chaise alors que pas du tout, j'étais prête à tomber par terre."

"Il ne faut pas être trop pressé d'arriver"

Des ateliers pédagogiques organisés avant une pause café, un casse croûte ou quelques minutes de détente. "Les automobilistes ont peut-être perdu l'habitude de faire de grands trajets, et la route aidant, la fatigue s'installe, on perd en vigilance et en concentration", explique le lieutenant Alexandra Peltier-Blaise, qui commande le peloton autoroute de Saint-Arnoult en Yvelines. Selon cette dernière, il est important de rappeler aux conducteurs comment ils peuvent être maitre de leur sécurité. "On a beau vouloir être vite en vacances, il ne faut pas être trop pressé d'arriver."

Par ailleurs, la fameuse formule est de nouveau rappelée : toutes les deux heures, une pause s'impose.