EUROPE 1 ET VOUS - À Lille, un atelier solidaire apprend à réparer soi-même sa voiture

Depuis quelques années, on favorise le DIY (do it yourself), ou "faire soi-même" dans les foyers. Un concept qui s’étend aussi dans le domaine de la mécanique. À Lille, un garage propose à ses adhérents de les accompagner dans l'entretien de leur voiture. Une sorte d’atelier pédagogique, pour avoir des notions de mécanique et devenir un automobiliste responsable, tout cela à des tarifs adaptés aux porte-monnaie.

Pour les "automobilistes avertis"

Au cœur de l’atelier solidaire lillois, le pont élévateur soulève la vieille Mercedes grise d’Igor, un adhérent. Au programme des rénovations : changement des plaquettes de freins et des pneus. "Ce que j’aime dans ce principe de garage, c’est qu’en réalité je vais y participer, puis avoir des notions, et dans quelques années peut-être je saurai être autonome à 100%."

Avec un tarif adapté selon les revenus, les trois quarts des réparations proposées ici sont moins chères que dans un garage. Il reste tout de même une cotisation à verser, ainsi que les pièces à payer, puis la demi-journée d’accompagnement, facturée entre 34 et 64 euros. "Les gens ne viennent pas ici pour payer moins cher", souligne Teddy, responsable de l’atelier. "Je propose aux gens d'apprendre à entretenir leur voiture. C’est une alternative à la réparation, et c'est repartir avec un véhicule réparé" mais aussi une facture garantie pièces et main d’œuvre un an. Teddy insiste, "on ne forme pas de mécaniciens, juste des automobilistes avertis".