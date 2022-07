Départs en vacances : dans ce camping près de Marseille, les familles savourent

Il aura fallu s'armer de patience avant d'arriver à destination et de pouvoir poser les valises ce samedi. En ce week-end de chassé-croisé, le trafic s'est révélé particulièrement dense sur les autoroutes et parfois perturbé dans les trains. Europe 1 a rencontré plusieurs de ces estivants au camping du Garlaban près de Marseille.

Après 8h de voiture, depuis le Maine et Loire, Damien et Mélissa posent enfin leurs valises en Provence. Finis les bouchons, bonjour les vacances. "Ça n'a quand même pas mal roulé. On a eu un peu de ralentissement à Clermont-Ferrand et un peu à Valence", témoigne Damien.

Entre détente et match de l'OM

"C'est la première fois qu'on vient ici, de ce côté-là de la France. C'est l'occasion de venir visiter un petit peu", complète Mélissa. A l'accueil, tous ces vacanciers se croisent dans tous les sens. Pour Anne-Laure et sa famille, déjà en tongs et maillot de bain, le programme, c'est "détente essentiellement".

A l'emplacement 60, à l'ombre des pins, on prend l'apéro devant le camping-car. "On est parti à 19h15 de chez nous pour une arrivée à 3 h du matin ici", raconte ce voyageur. Pour lui et sa famille, une petite virée au Stade Vélodrome est prévue dimanche soir. Marseille accueille le Milan AC en match amical de présaison. "On est fan de l'OM", confirment-ils.

Près de la piscine, encore quelques juillettistes se détendent au son des cigales avant de reprendre la route demain.