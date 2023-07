Départs en vacances : au péage de Saint-Arnoult, en Île-de-France, la circulation s'annonce difficile

Déjà plus de 900 kilomètres de bouchons vendredi, et c'est encore rouge, ce samedi, dans le sens des départs en vacances sur le quart nord-ouest du pays. Bison Futé prévoit des ralentissements sur l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône et au niveau des barrières de péage de l'A6 et de l'A10 en région parisienne. Europe 1 est sur place au péage de Saint-Arnoult où de plus en plus de voitures passent ce samedi matin.

Circulation difficile dans l'après-midi, selon Bison Futé

Il commence à y avoir beaucoup de monde ici au péage, dès 7 heures ce samedi matin. S'il n'y a pas encore de bouchons en tout début de matinée, on voit la circulation se densifier très rapidement avec beaucoup de voitures qui roulent avec des coffres de toit, des vélos à l'arrière... Il n'y a pas de doute, les vacanciers sont bien là et ils sont pour certains très matinaux, comme Cédric qui roule avec sa famille en direction de Bordeaux.

"On est parti à 4h10 du matin de Soissons. Comme d'habitude, quand on part en vacances, on part dans ces eaux-là pour essayer de passer Saint-Arnoult de bonne heure", explique le père de famille. "Pour l'instant, ça va, on a eu de tout petits ralentissements, il n'y a pas beaucoup de bouchons et on n'a pas d'heure précise pour arriver. On va y aller tranquille de toute façon."

Il vaut mieux en effet prendre son mal en patience puisque des milliers de voyageurs sont attendus sur cet axe ce samedi. Bison Futé recommande d'ailleurs de passer le péage de Saint-Arnoult avant 14 heures, après quoi la circulation sera particulièrement difficile.