Départs en vacances : comment éviter les douleurs des longs trajets ?

Le mois de juillet est arrivé et avec lui, les départs en vacances. Cependant, ces trajets peuvent vite devenir contraignants et gâcher le séjour des vacanciers. Le voyage, que ce soit en voiture, en train ou bien en avion, représente une grosse charge de stress, surtout en présence des enfants. Avec ces trajets, les touristes arrivent parfois éprouver un mal de dos ou bien une grosse fatigue et vont mettre deux ou trois jours à s'en remettre. Sur une semaine de vacances, cela peut contrarier le séjour des familles. Pour éviter ces contraintes, la chroniqueuse Anouk Garnier, invitée de l'émission Bienfait pour vous, présente des astuces pour bien démarrer les vacances.

Rester actif

Logiquement, le premier conseil est d'essayer de bouger régulièrement. "Vous le savez, en voiture, c'est très important de faire des pauses. Par ailleurs, dans le train ou l'avion, on l'oublie souvent et on a tendance à se mettre devant son film et rester des heures sans bouger. Je vous conseille de vous lever aussi toutes les deux heures et d'aller marcher", souligne la chroniqueuse au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. De plus, elle précise qu'il est possible de faire des petits étirements, malgré le côté absurde de la scène. "Moi, franchement, j'organise des cours de yoga au fond de l'avion", ironise la chroniqueuse.

Les étirements ont donc leur nécessité pour vous accompagner au mieux dans votre trajet. "Vous allez juste vous incliner en avant comme si vous vouliez toucher vos pieds. Vous pliez un petit peu les genoux car si vous n'êtes pas trop souple de l'arrière des jambes, vous allez sentir que ça travaille. L'objectif est de soulager le bas du dos", explique Anouk Garnier. La chroniqueuse ajoute qu'il est possible de faire des exercices dynamiques, en étant simplement debout. Pour cela, il suffit de monter sur vos pointes de pieds et de redescendre. "Ça vous permet de faire circuler le sang", assure-t-elle.

Chaussettes de compression

Pour les longs courriers, il est souvent conseillé de mettre des bas de contention. "C'est très difficile à enfiler et ça fait un peu mamie quand on est en short, c'est horrible", réagit pourtant Anouk Garner. Pour elle, il est préférable de prendre des chaussettes de compression, plus esthétiques. "Cela vous permet de compresser les points dans le pied et le mollet pour améliorer le retour veineux et ça vous évite d'avoir les jambes très lourdes à l'arrivée", affirme la chroniqueuse.

>> LIRE AUSSI - Vacances : la liste des bonnes manières à montrer aux malpolis des plages

Une fois arrivé à destination, que faut-il faire ? "On reste dans l'énergie dynamique et on essaye d'aller marcher 5 à 10 minutes. Ça vous permet de repérer les lieux de vacances", note-t-elle. Sinon, il est fortement conseillé de prendre une douche froide. Lorsqu'il fait chaud, c'est essentiel pour le retour veineux.

Trois façons de s'étirer

Face au mal de dos ressenti à la fin du trajet, Anouk Garnier détaille un étirement efficace pour le combattre. "Mon préféré, c'est de me mettre couchée, donc soit sur un lit, soit par terre, avec les jambes en l'air contre le mur. Je vais rester une à deux minutes les jambes en l'air et ça va me permettre d'avoir un bon étirement", détaille-t-elle. De plus, il y a deux autres étirements inspirés du yoga. Le premier, appelé "la pause de l'enfant", consiste à se mettre à genoux avec les bras tendus devant. "Comme une prière", illustre la chroniqueuse. Cela permet d'étirer considérablement le dos.

Puis, juste avant d'aller dormir, une dernière astuce permet de soulager les douleurs du trajet. "Vous vous mettez sur le dos, vous amenez les genoux vers vous et la poitrine. Et puis après, vous pouvez tourner les genoux d'un côté pour relâcher et puis de l'autre. Vous restez une a deux minutes et en plus vous allez très bien dormir", assure Anouk Garnier au micro d'Europe 1. Si vous vous motivez à bouger, cela va vous faire du bien et vous allez attaquer les vacances avec une forme olympique.