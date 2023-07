Démarchage téléphonique : ce que la nouvelle réglementation impose aux opérateurs

Est-ce le début de la fin pour le démarchage téléphonique ? À partir de mardi, les opérateurs de téléphonie vont avoir de nouvelles obligations. Fini les appels incessants pour souscrire à un nouveau forfait de téléphone ou une nouvelle box internet. Une nouvelle réglementation européenne entre en vigueur. Les opérateurs vont devoir bloquer les appels non authentifiés. Mais concrètement, qu'est-ce qui va vraiment changer ?

Un défi technologique

Désormais, les opérateurs Orange, SFR, Free et Bouygues seront tenus de filtrer un SMS ou d'empêcher l'appel d'un utilisateur n'ayant pas obtenu d'autorisation auprès d'eux. Objectif : limiter les usurpations d'identité qui se multiplient et qui sont de plus en plus sophistiquées. Mais cette nouvelle norme, c'est aussi un défi technologique à intégrer pour les opérateurs qui ne sont pour l'instant pas tous prêts.

Il existe déjà des barrières, mais ce nouveau protocole, inspiré d'un standard américain, viendra les renforcer, comme l'explique Stanislas de Goriainoff, directeur technique de Sewan, spécialiste télécoms et cloud pour les entreprises. "C'est sa traduction en France, pour pouvoir signer. Mettre un tampon sur chaque appel avec un engagement de l'opérateur de certifier que l'appel est de son réseau, identifié et connu d'un utilisateur qui est de confiance", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

Pas de révolution immédiate donc, mais un dispositif très certainement opérationnel à la rentrée. En attendant, vous n'avez rien à faire, il n'y a aucune mise à jours particulière à effectuer de votre côté.