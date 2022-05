Défilés du 1er-Mai : entre 100 et 150 points de rassemblement sont prévus dans le pays

Une journée sous le signe de la mobilisation syndicale du 1ᵉʳ mai. Plus de 200 manifestations ou points de rassemblements sont prévus dans toute la France. À Paris, les manifestants se sont rassemblés place de la République. Des drapeaux communistes flottent sous le vent et les chants révolutionnaires, eux, résonnent sur les immenses enceintes. Gilet jaune depuis trois ans, Marie-France est l'une des premières à être arrivée. Venue spécialement de la Marne, elle a fait le déplacement pour montrer son mécontentement.

"Je suis retraitée, j'en arrive maintenant à compter, me dire 'j'ai tant d'argent pour la semaine et je dois manger avec ça'. Et j'ai travaillé pendant plus de quarante ans et j'en arrive à être obligée de compter les fins de mois. Et si mes enfants sont dans le besoin, je ne peux pas les aider", déplore la manifestante.

Le pouvoir d'achat en principale revendication

Véronique et Didier, eux aussi, sont venus pour faire entendre leur voix. "On paie des impôts mais on n'est pas suffisamment consultés pour toutes les décisions. Il faudrait le RIC, plein de choses comme ça", confie-t-elle. "Pouvoir d'achat, justice sociale et fiscale. Le RIC. Diminuer les taxes fortement et les produits de première nécessité aussi", revendique Didier.

Le pouvoir d'achat, retraite ou encore sécurité de l'emploi : tous ont les mêmes préoccupations. Les cortèges de CRS s'organisent autour de la place de la République. Les manifestants prendront ensuite la direction de la Nation pour célébrer cette fête du Travail.