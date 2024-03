Découvrez cet ancien prénom féminin qui devrait être l'un des plus donnés en 2024

Un prénom qui revient au goût du jour. Depuis quelques années, la majorité des parents rivalise d’ingéniosité pour donner des prénoms de plus en plus originaux à leurs enfants. Pour d’autres, rien de mieux que des prénoms classiques. Et un prénom féminin qui paraissait ringard il y a quelques années est en train de revenir à la mode. Madeleine, prénom très populaire au début du siècle dernier, pourrait même être l’un des prénoms les plus donnés en France, selon l’Officiel des prénoms 2024. Louise, Colette et Madeleine sont en train de voler la vedette à Emma, Jade ou Rose.

Un prénom aux saveurs gourmandes

Le prénom Madeleine, qui vient du grec, signifie "haute tour" et d’un point de vue biblique, il pourrait également dériver de "Magdalênê" qui équivaut à "Marie de Magdala". Parmi les variantes de celles et ceux qui cherchent un peu plus d'originalité, Madeline est également appréciée, tout comme les diminutifs suivants : Maddy ou Maddie. Ces deux prénoms ont une popularité grandissante au sein des pays anglo-saxons.

Selon la légende, la pâtisserie porterait ce nom grâce à Madeleine Paulmier, servante de la marquise Perrotin de Barmont, en Lorraine. Alors que le duc Stanislas Leszczyński donnait une réception dans son château de Commercy, elle lui aurait proposé la recette d’un gâteau qu’elle tenait de sa grand-mère. Subjugués par la qualité du gâteau, les convives auraient décidé de lui donner le nom de madeleine en hommage à Madeleine Paulmier.