«On nous prend pour des enfants» : la nouvelle interdiction de fumer dans les parcs divise

Dans une interview donnée au journal "Ouest-France" et parue ce jeudi, la ministre de la Santé Catherine Vautrin a annoncé l'interdiction de la cigarette dans plusieurs lieux publics tels que les plages, les jardins ou encore les parcs. Europe 1 s'est justement rendu dans l'un d'entre eux pour récolter les avis des Parisiens.

À partir du 1er juillet, fumer une cigarette sera interdit dans de nombreux lieux publics comme les plages, les parcs, les jardins ou aux abords des écoles, annonce la ministre de la Santé Catherine Vautrin. Europe 1 s'est rendu dans un parc parisien du 15ᵉ arrondissement. Comment est accueillie cette mesure ?

"On nous prend pour des enfants"

Ce vendredi matin, plusieurs badauds avaient la cigarette à la bouche. "Ça m'irrite, ça me fait tousser, ça pique le nez, les yeux [la fumée des cigarettes, ndlr] et donc je suis obligé de m'en aller. C'est moi qui suis obligé de m'en aller alors que ce sont eux qui fument. Donc s'ils veulent fumer, ils fument chez eux, pas de soucis, c'es chez eux", assure Stéphane, bien content de savoir que cette mesure sera bientôt mise en place.

En France, l'exposition passive à la cigarette fait entre 3.000 et 5.000 morts par an. Dominique, retraité et fumeuse depuis son plus jeune âge, estime pourtant que l'interdiction est disproportionnée. "Je trouve qu'on nous prend pour des enfants, ça commence à devenir pénible, on dirait qu'on est complètement incapables de raisonner, de penser, c'est dingue !" proteste-t-elle.

Un avis partagé par Virginie, âgée d'une trentaine d'années, elle n'est pas fumeuse, mais ne souhaite pas pour autant qu'on prive les fumeurs de leurs cigarettes. "Je trouve que déjà la vie, elle est assez oppressante. Je pense que ceux qui fument ont un besoin déstressant et si en plus, on leur enlève ça [c'est compliqué pour eux, ndlr]. À partir du moment où ils ne jettent pas les mégots par terre, moi ça ne me dérange pas", assure-t-elle.

Dans un mois, ceux qui fumeront dans des lieux publics risqueront une amende de 135 euros. La cigarette électronique, elle, n'est pas concernée par cette nouvelle interdiction.