De la cocaïne dans une maternelle en Seine-Saint-Denis : "On a frôlé le drame"

Deux enfants ont été brièvement hospitalisés jeudi après avoir manipulé une petite poche de poudre blanche qu'ils avaient trouvé dans la cour de récréation de leur école de Gagny en Seine-Saint-Denis. Il s'agissait de cocaïne. "Nous avons frôlé le drame, mais cela doit faire réagir tout le monde", s'exclame au micro d'Europe 1 le maire de Gagny, Rolin Cranoly qui réclame plus de moyens pour lutter contre le trafic de drogue.

"Une limite a été franchie"

Au départ, six enfants âgés entre 3 et 5 ans découvrent par terre un mystérieux petit sachet en plastique. A l'intérieur, ils trouvent de la cocaïne qu'ils touchent avec les doigts, certains la mettent à la bouche. Ils l'ont ensuite ramené dans une salle de l'école où un membre du personnel de l'établissement l'a récupéré et l'a immédiatement jeté à la poubelle. Mais peu de temps après, deux des six enfants ont commencé à en ressentir les effets. Ils ont été hospitalisés avec les pupilles dilatées. Heureusement, les symptômes de consommation sont rapidement retombés et ils sont rentrés chez eux jeudi soir.

"Il y a une limite qui a été franchie, c'est inadmissible", tempête Rolin Cranoly, scandalisé. "Peu importe l'origine de cette substance, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur de l'établissement, c'est le cœur d'une institution qui a été touché." La question est désormais de savoir comment un pochon, contenu au maximum un gramme de cocaïne selon une source policière, a pu pénétrer dans l'enceinte d'une maternelle. L'enquête a été confiée à la sûreté territoriale.