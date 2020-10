Près d'un million d'euros en liquide saisis par la police à Courbevoie

Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, a été le théâtre d'un coup de filet inédit. Les policiers ont saisi plus de 930.000 euros en liquide, ainsi que 22 kg de cocaïne et 426 kg de résine de cannabis. L'information révélée par le journal Le Point a été confirmée par l'AFP. Selon Le Parisien, la drogue et l'argent en liquide ont été découverts dans des voitures stationnées dans un parking de Courbevoie et chez des trafiquants de drogue qui étaient "pistés" par la police depuis plusieurs mois.

Darmanin salue le travail des policiers

Le parquet de Nanterre a de son côté confirmé la tenue de cette opération menée par la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Nanterre dans le cadre d'une enquête débutée en octobre 2019. Cette enquête est menée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 13 mars dernier, a précisé le parquet, sans donner plus de détails.

"Félicitations aux policiers des Hauts-de-Seine pour ces saisies exceptionnelles", a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. "Notre lutte contre ce fléau social, sanitaire et économique est totale !"