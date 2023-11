Dans les Alpes, deux premières stations de ski ouvrent leurs portes au public

Le Schuss à Tignes et Val Thorens en Savoie. Deux stations des Alpes ouvrent une partie de leur domaine avec une semaine d'avance sur le calendrier prévu. Sur place, les saisonniers s'activent avant l'arrivée des premiers skieurs. Les dameuses de la station sont en plein travail pour que les pistes soient fin prêtes pour ce samedi à 9 heures.

"C'est le branle-bas de combat. Les dameuses tournent toute la journée. Ça consiste à étaler la neige juste avec les chenilles et en deuxième lieu les rouleaux, qui sont derrière, les dameuses affinent le manteau neigeux. C'est ce qui rend une piste toute lisse", explique Sébastien Uldry du service des pistes.

Des conditions "magiques"

Sept pistes seront ouvertes ainsi que deux remontées mécaniques entre 2.300 et 3.000 mètres d'altitude. "Les conditions sont justes magiques. On a à peu près entre 60 et 70 centimètres de neige à la station qui ont été un petit peu tassé parce qu'il y a eu des chutes de pluie. Tant mieux parce que ça va stabiliser le manteau. Et puis, au sommet des pistes, c'est-à-dire à 3.000 mètres d'altitude, il y a à peu près 1m40 de neige", s'enthousiasme Vincent Lalanne, de l'office du tourisme.

Les restaurants se préparent également à l'arrivée des touristes : "Ça se présente bien. On a plutôt bien avancé notre mise en place, la cuisine aussi et les frigos commencent à être bien remplis", déclare Audrey, employée du restaurant le club 72.

>> LIRE AUSSI - En Isère, des vacances au ski pour oublier la morosité du quotidien

Et avec le beau temps annoncé, les stations attendent jusqu'à 20.000 skieurs sur tout le week-end.