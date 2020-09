Dans le Pas-de-Calais, des vendanges insolites sur le flanc d'un terril

REPORTAGE

Pour accéder aux vignes de Haillecourt, il faut emprunter un petit sentier puis zigzaguer sur le flanc du terril. Sur cette petite colline composée de résidus miniers, caractéristique du Pas-de-Calais, 3.000 pieds de vignes ont été plantés. Après les vendanges, les raisons donneront un vin blanc appelé "Charbonnay", clin d’œil au passé de la mine et au cépage cultivé.

Sécateur en main et chaussures de randonnée aux pieds, Lauriane grimpe sur le terril, avalant d’un bon pas les 80% de dénivelée. "Ça se mérite d’aller sur les vignes du terril. On est un peu essoufflés, avec le masque ça va être la contrainte. Mais bon, on a le droit de respirer", sourit-elle.

"C’est à faire rêver des viticulteurs du bordelais ou du midi !"

Le Charbonnay en est à sa huitième cuvée. Mais les récoltes sont un peu réduites cette année. "Pendant les deux mois de confinement, il y a eu une absence totale de passage dans la vigne. Comme toutes les plantes, elle demande pourtant à être soignée et entretenue toutes les semaines", explique le vigneron Olivier Pucek.

Pour Henri Jammet, lui aussi vigneron, cette récolte 2020 bénéficie toutefois de quelques points positifs. L’ensoleillement d’abord, exceptionnel ces derniers mois dans le Pas-de-calais, et une année relativement sèche. "Les grains sont jolis, bien dorés. Je croque les pépins pour savoir s'ils sont bien mûrs. Là je pense qu’on aura un vin autour de 12°. C'est bien, c’est à faire rêver des viticulteurs du bordelais ou du midi !"

La cuvée 2020 du Charbonnay sera à déguster l’année prochaine. Il faudra compter autour de 50 euros la bouteille.