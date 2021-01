Daniel a vécu une expérience de mort imminente : "C'était une espèce de béatitude"

TÉMOIGNAGE

Né avec une malformation cardiaque, Daniel a fait une syncope après un effort physique quand il avait 26 ans. Il a alors vécu une expérience de mort imminente. Il raconte avoir eu l’impression que son esprit lévitait au-dessus de son corps, puis a vu les visages de ses proches défiler alors qu’il s’élevait comme dans une cheminée. Au micro d’Olivier Delacroix, sur "La Libre antenne" d’Europe 1, Daniel évoque le souvenir encore vivace de son expérience de mort imminente il y a 40 ans.

"Je suis né avec une malformation cardiaque. On s'en est aperçu quand j'avais trois ans. J'ai vécu une enfance tout à fait heureuse, mais limitée dans l'activité physique. Il fallait que je fasse très attention. En grandissant, au fur et à mesure des examens, on a déterminé que ce problème cardiaque était un rétrécissement de l'aorte. J'ai été suivi. À l'âge de 18 ans, je suis parti pendant quatre ans à l'étranger. J’étais animateur en clubs de vacances. Malgré tout, je croquais la vie à pleines dents.

À l'âge de 26 ans, j’étais chez des amis à la campagne un après-midi. On s'amusait avec des jets d'eau. C’étaient beaucoup d'efforts pour moi. Je suis tombé en syncope. J'ai un souvenir très précis de ce qui s'est passé. J’étais par terre et j'ai eu l'impression que mon esprit s'élevait au-dessus de moi, comme si j'étais en lévitation. Je me voyais au sol, je voyais mes amis autour de moi en train d'essayer de me réveiller et de me parler. Je ne pouvais pas leur répondre.

D'un seul coup, je suis parti dans une cheminée. Souvent, certains parlent d’un tunnel, moi, c’était une cheminée, puisque ça montait vers le ciel avec une lumière bleue, très scintillante, au bout. Dans ce tunnel, j'avais un sentiment de bien-être. Je me sentais très bien. Je n’avais pas peur. C'était une espèce de béatitude. Au fur et à mesure de la montée, je voyais très nettement les visages de tous les gens que j'aimais, les uns après les autres, ma famille, mes amis, mon amie de l'époque. C'était une image très précise. C'était impressionnant.

Je ne voyais que des gens vivants auprès de moi, je ne voyais pas de personnes qui étaient décédées. D'un seul coup, ça s’est arrêté et je suis retombé de cette cheminée très violemment sur le sol. La dernière image que j'ai, c'est le visage de ma mère. C'est à ce moment-là, que je suis retombé au sol. J’avais mal au dos et à la tête, et j’étais essoufflé. J’ai repris petit à petit mes esprits. J'ai commencé à pouvoir répondre aux questions de mes amis autour de moi.

J’avais fait une syncope à l'effort, tout simplement. À l'époque, on était à la campagne et il n'y avait pas de portables, donc il n'était pas question d’appeler les secours. J’ai attendu le lendemain matin, je suis rentré chez moi et je suis allé aux urgences à Paris. Après avoir passé des examens, on m’a dit qu’il fallait m’opérer pour changer ma valve aortique qui ne fonctionnait plus. Le sang passait mal. Il fallait mettre à la place une valve qui, à l'époque, était organique. C'était une valve de porc.

Depuis cette expérience, j’ai l'impression de ne plus rêver. Ce n'est pas une frustration, mais parfois c'est un manque. Tous mes rêves d'avant, mes rêves d'enfance, je m'en souviens parfaitement. Je rêve sûrement, mais je ne m’en souviens jamais. En revanche, quand je suis éveillé et que je me repose, il peut m'arriver de revoir ces images ou d’y repenser. J'avais 26 ans, j'en ai 65, mais ce sont des images qui restent très précises dans ma tête. Elles ne viennent jamais quand je dors. Je ne suis pas du tout croyant, mais j'avoue que cette expérience était troublante.

Il y a beaucoup de parents dont les enfants naissent malheureusement avec des maladies ou des malformations. Je voudrais qu'ils gardent espoir. La chirurgie cardiaque évolue. J’ai eu de la chance. J'ai été opéré deux fois. La première fois pour ce changement de valve. Malheureusement, quelques années plus tard, j'ai fait une endocardite, c'est à dire que des microbes ont attaqué la valve organique. On m’a posé une valve mécanique avec un stimulateur cardiaque.

Quand j'étais gamin, je pensais que je ne dépasserai pas 40 ans. J’en ai 65 aujourd’hui et je vais très bien. Quand j’étais jeune, j'étais frustré de ne pas pouvoir faire de sport. J’étais dispensé, parce qu’on avait très peur. J'ai même été réformé de l'armée après trois jours passés à l’hôpital militaire. Très jeune, je posais déjà des questions aux médecins qui m’auscultaient. J'étais conscient de ce que j'avais, mais je voulais toujours dépasser les limites. Chaque année, je suis étonné. Je remercie la science."