Cyril Hanouna - Le député LFI Andy Kerbrat «finance le trafic de drogue avec notre argent», assure Gauthier Le Bret

Pris la main dans le sac. Ce mardi, au lendemain des révélations de l’affaire, le député LFI de Loire-Atlantique Andy Kerbrat a confirmé avoir été pris en flagrant délit d’achat de stupéfiants le 17 octobre dernier. Selon des informations de Valeurs actuelles, qui a révélé l'affaire, il était en possession de 1,35 gramme de 3-MMC, une drogue de synthèse en plein essor en France.

Mais pour Gauthier Le Bret, chroniqueur de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête, Andy Kerbrat "finance le trafic de drogue". "L’argent de nos impôts finance le trafic de drogue à cause de cet homme", dénonce le journaliste au micro d’Europe 1. Le député a dit se mettre "à disposition de la justice" qui va le convoquer "dans le cadre d'une ordonnance pénale", ajoutant qu'il "se battra contre son addiction" et va "suivre un protocole de soins" afin de pouvoir reprendre son activité parlementaire.