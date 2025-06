Cyril Hanouna - Un auditeur appelle à remplacer le terme «moyens» par «autorité» pour réaffirmer le rôle du prof

Article Suggestions

La tragédie survenue ce mardi matin en Haute-Marne, où une surveillante de collège a été tuée par un élève, ravive le débat sur l’autorité et les moyens accordés à l’éducation. Dans l’émission 'On marche sur la tête', Laurent, auditeur, appelle à repenser la gestion des comportements problématiques, entre autorité retrouvée et dispositifs préventifs.