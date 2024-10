Cyril Hanouna - OQTF : pour une auditrice, «si on en laissait moins rentrer, il y en aurait moins à faire partir»

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche, 84% des personnes interrogées pensent qu'il faut systématiquement emprisonner tous les étrangers sous OQTF, auteurs de crimes et délits, avant leur expulsion. Mais au micro de Cyril Hanouna, dans "On marche sur la tête", Laurence, une auditrice, pointe que "si on en laissait moins rentrer, il y en aurait moins à faire partir et ce serait moins le bazar". Trois semaines après la mort de Philippine, tuée par un individu sous OQTF à la fin du mois dernier, la mère de Lola a pris la parole dans Le Figaro ce week-end. Cette fillette de 12 avait été violée, torturée et tuée par une ressortissante algérienne, elle aussi visée par une OQTF.