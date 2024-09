Cyril Hanouna - Meurtre de Philippine : témoignage de Catherine, une auditrice qui a également perdu sa fille tuée par un OQTF

Nous apprenions ce mardi que le meurtrier présumé de Philippine, étudiante à Paris Dauphine et âgée de 19 ans, était sous OQTF et connu de la justice. Depuis l'annonce de sa mort samedi, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé vouloir "faire évoluer notre arsenal juridique" afin de mieux faire respecter ces Obligations de quitter le territoire français (OQTF), trop nombreuses à ne pas être respectées. Un point particulièrement douloureux pour Catherine, auditrice d'Europe 1, qui a également perdu sa fille sous les coups de couteau d'une personne sous OQTF il y a six ans.

