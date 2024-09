Cyril Hanouna - Meurtre de Philippine : «Aujourd'hui, la France tue nos enfants», déclare une auditrice

Tué à seulement 21 ans dans un accident de la route par un dealer multirécidiviste. Le fils de Nicole, auditrice de l'émission On marche sur la tête sur Europe 1, a perdu la vie il y a 19 ans. Près de deux décennies plus tard, sa mère estime que justice n'a pas été rendue. "Il n'a même pas été en prison. Après le procès, il est sorti avec un bracelet électronique pendant six mois". Selon elle, ces défaillances perdurent encore aujourd'hui, à l'image des failles apparues dans le suivi judiciaire de l'individu sous OQTF, soupçonné d'avoir tué la jeune Philippine. "J'ai vu ses obsèques et je me suis dit que rien n'avait changé. Avant, quand il y avait la guerre, on allait mourir pour la France. Aujourd'hui, la France tue nos enfants et on ne fait rien", a-t-elle déclaré.