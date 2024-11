Cyril Hanouna – Mbappé absent de la liste des Bleus : «Il ne fait plus l'unanimité en interne», avance Jacques Vendroux

Un nom manquant et de nombreuses questions. Kylian Mbappé n'est pas sur la liste de Didier Deschamps. Le natif de Bondy ne chaussera donc pas les crampons en Ligue des nations face à Israël et l'Italie avec les Bleus. Mais pourquoi celui qui était un temps considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde est de nouveau absent de la sélection nationale ? Pour le spécialiste football Jacques Vendroux, il y a plusieurs raisons.

"Il est moins populaire qu'il ne l'était"

"La première, c'est que je pense que tout est Mbappé qu'il est, il ne fait plus l'unanimité en équipe de France de football en interne. Avant, il faisait quasiment ce qu'il voulait parce que c'était le meilleur joueur du monde. Peut-être qu'il a été trop loin dans ses rapports humains avec certains de ses coéquipiers et à la sortie, et bien ça lui retombe dessus..."

Mais Jacques Vendroux avance également une autre raison au micro d'On marche sur la tête : "Il est moins populaire qu'il ne l'était, il est moins crédible qu'il était. Il est parti au Real Madrid, peut-être qu'il s'aperçoit qu'il n'a peut-être pas fait le bon choix parce qu'au Real, on ne lui trouve pas de poste".