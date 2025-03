Le débat sur le port du voile continue de diviser. Le multi-champion olympique Teddy Riner s'est attiré les foudres de nombreuses personnalités en disant qu'il était davantage pour "l'égalité" entre les religions que pour l'interdiction du port du voile. Des propos dénoncés par Wilfried, auditeur d'Europe 1, selon qui "le voile c'est des chaines". Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Le voile c'est des chaînes en Afghanistan" selon Wilfried, auditeur de l'émission "On marche sur la tête" et ancien expatrié au Moyen-Orient. Alors que le débat sur le port de ce vêtement religieux dans le sport, continue d'animer les classes politiques et sportives, cet habitant de Bordeaux tient à rappeler "qu'il n'y a pas une femme musulmane qui porte le voile par le plaisir de le porter, mais par crainte" dans les pays musulmans.

Si Olivier Dartigolles partage avec l'auditeur sa définition du voile, il tient tout de même à nuancer ses propos. Le chroniqueur rappelle donc qu'en France "certaines femmes le portent parce que c'est leur culture", sans qu'elles soient "dans le prosélytisme". Il alerte donc sur le fait "qu'il ne faudrait pas qu'on tende vers le fait de voir derrière toute femme voilée une islamiste".