Cyril Hanouna - Qui est le président «le plus intelligent de tous» aux yeux de Patrick Sébastien ?

"Ton président chinois commence à me casser les c*uilles" écrit un matin Patrick Sébastien à François Hollande, alors président en exercice. Du tac au tac, l'ancien chef d'État lui répond "oui mais il va nous les faire en or". C'est avec l'une de ces anecdotes que l'ancien animateur de télévision revient sur le grand humour de François Hollande. Souvent perçu comme "un mélange de Pierre Richard et de Villeret dans Le Dîner de cons", il reste pourtant à ses yeux "le plus intelligent de tous mais le costume n'était pas fait pour lui".

