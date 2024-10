Cyril Hanouna - Khalid, auditeur : «Je peux comprendre qu’on dise que l’immigration n’est plus une chance»

L'immigration, une chance pour la France ? Cette question a fait réagir les auditeurs d'On marche sur la tête, alors qu'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du dimanche" paru mardi indique que 58% des Français pensent que non. Si Eric, un auditeur, a indiqué ne pas avoir en quoi l'immigration pourrait être une chance pour le pays ou pour les immigrés, Khalid a un autre point de vue.

"Je peux comprendre que l'on dise que l'immigration n'est plus une chance, mais pas qu'on dise que l'immigration n'est pas une chance", affirme-t-il au micro de Cyril Hanouna. "Quand on connait l'histoire de la France, ce n'est pas possible."