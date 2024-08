Cyril Hanouna - Fillette de sept ans percutée par une moto : «Les drames se succèdent sans que rien ne soit fait», affirme un policier

C'est un accident qui fait réagir. Une fillette de sept ans a été percutée par une moto à Vallauris. L'enfant est actuellement dans le coma. Dans On marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna, Thomas, un policier qui a passé plus de 10 ans sur le terrain, raconte qu'il a été "confronté à de nombreuses reprises de ses événements" et que c'est "encore un événement dramatique" : "Les choses ne changent pas, on va en parler quelques jours jusqu'au prochain drame. Les drames se succèdent sans que rien ne soit fait".