Rodéo urbain, vitesse excessive, fillette de sept ans entre la vie et la mort... Ce que l'on sait de l'accident à Vallauris

Pour comprendre l'enchaînement dramatique qui a conduit à cet accident à Vallauris, les policiers disposent de témoignages, mais surtout d'images provenant des caméras de la ville. Et la responsabilité du jeune conducteur de deux-roues semble indiscutable.

Le motard n'a pas d'antécédent judiciaire

Comme l'explique le maire de Vallauris, Kévin Luciano : "Il est presque 19 heures, cet individu roule à vitesse excessive sur la roue arrière et hélas, il y a une famille qui traverse sur un passage piéton. La petite fille est percutée". Le jeune motard, qui habite Vallauris et qui conduisait une grosse cylindrée, a doublé en allant sur la voie opposée les quatre ou cinq véhicules qui s'étaient arrêtés pour laisser passer au niveau du passage piéton la fillette et son grand frère. Il a levé sa roue arrière juste avant de percuter l'enfant.

Le motard n'a pas d'antécédent judiciaire, il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ni de stupéfiants au moment des faits. Des policiers et des élus de la ville insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un rodéo, mais d'un comportement individuel insensé et délictuel. Les habitants sont excédés parce qu'ils jugent cette avenue particulièrement dangereuse, mais le comportement des automobilistes et des motards interpelle.

"Ça devait arriver parce qu'ils ne mettent pas de radar, rien pour ralentir"

"On n'a pas à faire à un problème de route, mais à un problème de délinquance", insiste le maire de la ville. Même s'il reconnaît que cette route départementale nécessiterait des aménagements. 3.000 véhicules y passent chaque jour. Une route longue et étroite avec des véhicules qui stationnent des deux côtés. Ces habitants de l'avenue du Tapis Verts sont choqués, abattus et en colère : "Ça devait arriver parce qu'ils ne mettent pas de radar, et rien pour ralentir. Toute la journée, ils passent à fond la caisse. Ils doublent n'importe où et n'importe comment. Même la nuit, les voitures passent à je ne sais pas combien de kilomètres par heure. Il n'y a aucun dos d'âne donc beaucoup s'amusent sur cette route".

Une avenue qui ressemble à de nombreuses autres avenues et rues en France, que ce soit en zone urbaine comme ici à Vallauris ou en zone rural, l'incivisme et les comportements à risques sont quotidiens sur la route. À ce stade, le suspect, interpellé pour ce rodéo urbain en réunion, risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.