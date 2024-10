Cyril Hanouna - Anne Hidalgo «glacée» par les affiches rendant hommage à Philippine : pour un auditeur, «ce n'est pas extrêmement choquant»

Une sortie qui fait parler. Alors que Philippine aurait eu 20 ans ce jeudi, des affiches sont placardées notamment dans la capitale pour lui rendre hommage. Sur ces dernières, outre un portrait dessiné de la jeune fille, on peut y lire : "Philippine, 19 ans, tuée par un migrant marocain sous OQTF déjà condamné pour viol." Une affiche qui a "glacée" Anne Hidalgo. Alors que le Conseil de Paris rendait hommage à la jeune fille tuée le 21 septembre dernier près du bois de de Boulogne, le 9 octobre, l'édile de la ville est revenue sur ces affiches.

Cette dernière a notamment pointé "une tentative de confusion, comme si tous les agresseurs, notamment de féminicides, étaient des personnes en OQTF" (sic). Et de dénoncer des "propos d’un racisme avéré, très inquiétants, que l’on ne peut pas accepter, tant cet amalgame n’est pas acceptable".

Une sortie qui a fait réagir les auditeurs d'On marche sur la tête, notamment Rostom. Après avoir adressé son soutien à la famille de Philippine, il avance qu'il s'agit d'un "petit mauvais procès". "Elle trouve qu'il y a un caractère raciste dans ces affiches [...] Elle dénigre juste le fait que dans ces affiches on situe une origine, on stipule une ethnie et on cible potentiellement des personnes qui sont OQTF."