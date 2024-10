Cyril Hanouna - Des animateurs mis au ban de la télévision ? «Il y a ceux qui ont la carte et ceux qui ne l'ont pas», affirme Patrick Sébastien

"Ces personnes qui prônent la non-exclusion ne m'inviteront jamais" affirme Patrick Sébastien au micro de Cyril Hanouna sur Europe 1. Selon l'ancien animateur de télévision, de nombreux humoristes sont mis de côté par certaines émissions audio-visuelles car, selon lui, pour être invité aujourd'hui, il faut "être dans la bien-pensance" et "avoir la carte". "Il y a ceux qui ont la carte et ceux qui ne l'ont pas" "et tu peux avoir tous les talents du monde mais quand tu l'as pas, tu ne l'as pas et tu ne l'auras jamais", affirme-t-il.

