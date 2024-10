Cyril Hanouna - Un député veut abolir l'expression «travail au noir» : «Quand on commence à modifier une langue, on s'approche du totalitarisme»

Dans "un premier temps, ça [l'a fait] hurler de rire". Nicolas, un auditeur vivant près de Lyon a réagi à la sortie du député Front populaire, Frédéric Maillot, qui a récemment suscité la controverse à l'Assemblée nationale en demandant de ne plus utiliser l'expression "travail au noir", qu'il considère comme raciste. "Ça pourrait entrer dans le top 3 des blagues politiques", avance l'auditeur au micro d'On marche sur la tête. Mais une fois les zygomatiques retombés, Nicolas se dit "extrêmement choqué" par la sortie du député. Prenant en référence l'ouvrage culte 1984 de George Orwell, il estime que "quand on commence à modifier une langue, on s'approche du totalitarisme".