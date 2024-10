Meurtre de Philippine : la famille de l'étudiante, qui aurait eu 20 ans ce jeudi, se dit «profondément touchée du soutien»

Elle aurait fêté ses 20 ans ce jeudi 10 octobre. À l'occasion de la date d'anniversaire de Philippine, la famille de la jeune femme, tuée le 20 septembre dernier dans le Bois de Boulogne, a adressé ses remerciements dans un communiqué qu'Europe 1 a pu consulter. "Sa famille, profondément touchée du soutien et du réconfort qu’elle a reçus lors de son décès et de ses obsèques, remercie tous ceux qui l’ont entourée par leur présence, leurs prières et leurs pensées", peut-on lire.

Les obsèques de Philippine ont été célébrées le vendredi 27 septembre en la cathédrale Saint-Louis de Versailles, en présence de près de 3.000 personnes. Le message de remerciements était accompagné d'une photo de Philippine, que la famille a souhaité diffuser.

© DR

Le suspect du meurtre de Philippine visé par une OQTF

La mort de cette jeune femme, étudiante à l'université Paris Dauphine, avait suscité l'émoi et provoqué une indignation générale dans le pays. Son meurtrier présumé, un Marocain de 22 ans, était visé par une Obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis juin 2024 et avait déjà été condamné pour viol. Placé dans un centre de rétention administrative à Metz, il en était sorti le 3 septembre dernier, bénéficiant d'une décision d'une juge des libertés et de la détention. L'affaire avait mis en lumière les difficultés rencontrées pour faire appliquer les OQTF dans l'Hexagone.