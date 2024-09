Cyril Hanouna - AME, pour Kevin, auditeur : «Si on ne traite pas les migrants, on va se retrouver avec encore plus de dépenses»

Le gouvernement Barnier fait face à une grande difficulté : trouver de l'argent pour réduire le déficit public qui devrait atteindre 5,6% du PIB en 2024. Pour Cyril Hanouna, l'une des solutions se trouve dans la suppression de l'aide médicale d'État dédiées aux ressortissants étrangers. Selon Kévin, auditeur de l'émission On marche sur la tête, "il est essentiel de garder l'AME" car "comme le disait Olivier Dartigolles, si on ne traite pas les migrants su notre territoire, on va se retrouver avec encore plus de dépenses" et "des maladies longues durées".