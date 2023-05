À l'heure où le parti Les Républicains s'apprête à présenter deux textes de loi de lutte contre l'immigration, Europe 1 s'interroge : qu'est-ce que l'aide médicale de l'État (AME), dispositif d'aide aux étrangers ? L'AME permet aux étrangers en situation irrégulière de se soigner gratuitement en France. L'aide garantit une couverture complète de l'assurance maladie qui comprend les soins médicaux et hospitaliers. Pour en bénéficier, il suffit de vivre sur le territoire français depuis plus de trois mois et de gagner moins de 10.000 € par an.

400.000 bénéficiaires en 2022

Mise en place par le gouvernement de Lionel Jospin en 2000, l'AME a remplacé l'AMG, l'aide médicale gratuite qui permettait aux malades les plus précaires de voir leurs frais médicaux pris en charge par l'État. Selon un rapport de la mission santé de l'Assemblée nationale, l'aide médicale d'État a permis de soigner plus de 400.000 personnes l'an dernier, pour un coût total de plus d'un milliard 200 millions d'euros, un chiffre en augmentation de plus de 20 % depuis 2019. Pour rappel, l'AME est accordée pour une durée d'un an à partir de la date de dépôt de la demande.