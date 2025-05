Cyril Hanouna - «40.000 taxis risquent de mettre la clé sous la porte», s’inquiète un chauffeur

Bekir, un chauffeur de taxi, était l'invité de On marche sur la tête.

Depuis maintenant quatre jours, ces centaines de taxis "en colère" manifestent à Paris, Marseille et Pau contre les nouvelles conditions du transport sanitaire et la concurrence des VTC, ces derniers étant parfois pris pour cible. Mais pour Bekir, chauffeur de taxi invité dans l'émission "On marche sur la tête", la profession est en danger. Réagissez au 01.80.20.69.21.