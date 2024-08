Crues : la Seine-et-Marne reste en vigilance orange, des dégâts dans les Vosges

Des centaines d'interventions des sapeurs-pompiers ont été recensées en Seine-et-Marne et dans les Vosges, placés la nuit dernière en vigilance orange aux crues, a-t-on appris vendredi auprès des pompiers et des préfectures de ces départements. À 10 heures, Météo France a indiqué que seule la Seine-et-Marne restait placée en vigilance orange. Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle ont été ramenées en vigilance jaune aux crues.

@VigiMeteofrance 02 août



Pour vendredi 02 août 2024 :

10 départements en Vigilance orange



Pour samedi 03 août 2024 :

10 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHPpic.twitter.com/3cKTUhKGEw — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 2, 2024

En Seine-et-Marne, les pompiers ont indiqué à l'AFP avoir reçu dans la nuit de jeudi à vendredi 514 demandes de secours dans deux secteurs: celui du Grand Morin, dans le nord-est du département, et dans une moindre mesure le bassin du Loing au sud du département. Les pompiers ont réalisé 14 sauvetages et 26 mises en sécurité.

Des coulées de boue en ville dans le secteur du Grand Morin

Le secteur du Grand Morin a été le théâtre de coulées de boues en ville. Quelques maisons se sont effondrées et il y avait parfois plus d'1,5 mètre d'eau dans les habitations. Météo France évoque des cumuls de pluie de 80 à 100 millimètres à l'est de Coulommiers ou de 50 à 80 mm entre Fontainebleau et Nemours. Dans le nord du département, le pic de crue est attendu en début d'après-midi. La météo s'améliore toutefois, selon la préfecture.

Dans les Vosges, "les 100 mm ont été dépassés" entre Vittel et Epinal, selon le service de prévisions météorologiques. À minuit dans la nuit de jeudi à vendredi, les pompiers et gendarmes sont intervenus "à plus de 150 reprises", notamment dans le secteur de Dommartin-aux-Bois, à l'ouest d'Epinal, a annoncé la préfecture dans un communiqué. "De violents orages ont eu lieu dans le département, principalement dans les environs de Dompaire" jeudi en fin d'après-midi, et ont rendu le réseau routier "difficilement praticable", avait-elle précisé. Plusieurs axes ont pu rouvrir vendredi matin.

>> LIRE AUSSI - Paris et l'Ile-de-France à nouveau en alerte orange pour les orages mercredi soir et jeudi matin

Dans la Marne, des résidents d'un Ehpad évacués

Selon Vosges Matin, des villages du centre du département ont été fortement touchés, avec des voitures submergées par la montée des eaux. Le département sera aussi placé en vigilance jaune "orages très pluvieux" à partir de 12 heures, selon la préfecture.

En Meurthe-et-Moselle, rétrogradé en vigilance jaune vendredi, "aucune intervention en lien avec la vigilance orange n'a été nécessaire" dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué la préfecture, mais le pic de crue est attendu "en début d'après-midi" dans le secteur de Bulligny. "Le placement du département en vigilance jaune orages et la survenue de précipitations supplémentaires" peuvent aggraver l'évènement dans la journée, précise la préfecture.

Dans la Marne, placée en vigilance jaune aux orages, 49 résidents de l'Ehpad situé dans les locaux de l'hôpital de Montmirail ont dû être déplacés ailleurs dans le centre jeudi soir, et 14 autres résidents ont été évacués vers d'autres structures hospitalières du secteur, en raison de l'inondation des sous-sols et du rez-de-chaussée de l'établissement, ont indiqué à l'AFP les pompiers et le centre hospitalier.

L'intervention, qui a mobilisé une cinquantaine de pompiers, était toujours en cours vendredi en milieu de matinée, le pompage n'étant pas terminé, précise le Sdis. Neuf autres départements du sud de la France sont placés en vigilance orange à la canicule.