Crues dans le Sud-Est : toujours privés d'eau courante, les habitants de Tende s'organisent

REPORTAGE

À Tende, dans la vallée de la Roya, près d'une semaine après les violentes intempéries qui ont fait au moins six morts selon un dernier bilan, l'électricité est maintenant en partie rétablie, mais pas l'eau courante. Le réseau de distribution principal qui alimentait la ville est hors service, en raison des éboulements de terrain. L'eau potable est livrée par hélicoptère, mais pour les besoins sanitaires, chacun se débrouille comme il peut. Face à l'urgence, il a été décidé de trouver d'autres moyens pour alimenter la ville et ses habitants, notamment en essayant de capter l'eau des sources de la vallée.

La source Sainte-Catherine comme salut

Pour atteindre la source Sainte-Catherine, il faut grimper un peu et marcher 400 mètres à l'écart du village. "C'est notre salut", confie Inès, qui fait le guide. Deux tuyaux ont été raccordés à ce qui n'était auparavant qu'une fontaine. Le jaune remplit les camions citernes des pompiers qui font des allers-retours pour livrer l'eau à l'hôpital. Le tuyau noir, lui, n'est pas encore en service.

"On a un bassin tout en haut du village qui alimente tout, mais le CHU a aussi un tuyau qui part de ce bassin pour n'alimenter que lui, donc notre but c'est d'alimenter le bassin pour que le CHU puisse avoir l'eau au plus tôt", explique Thibault Lejean, plombier placé en aval de la source.

Des hélicoptères pour livrer les tuyaux

L'hôpital est une priorité ici, mais malheureusement, dans une des ruelles, le tuyau arrête de serpenter. "On n'a pas assez de longueur pour continuer. Il nous manque du matériel, on l'attend", raconte Arnaud Robini, ingénieur. Il manque 500 mètres de canalisations qui doivent encore être livrés par les hélicoptères militaires. "On est un peu sur de la médecine de guerre avec les tuyaux. C'est du système D", souligne une riveraine.

Les tuyaux sont espérés vendredi dans la matinée et l'eau courante devrait être rétablie à l'hôpital au mieux dans l'après-midi. Pour les particuliers, il faudra sans doute encore patienter, et continuer d'utiliser les citernes placées dans les rues pour se ravitailler.