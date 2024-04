Yonne : à Chablis, une habitante témoigne de son désarroi face à la deuxième crue en trois semaines

Les pics ont été atteints dans la nuit de mardi à mercredi à Tonnerre et Chablis, les deux communes de l'Yonne les plus touchées par les inondations, mais l'onde de crue continue de se propager plus en aval. Les habitants connaissent leur deuxième crue en trois semaines et témoignent de leur lassitude.

Edwige, l'une des victimes de la crue, dresse un premier bilan des dégâts. Sa chaudière et son chauffe-eau pataugent désormais dans plusieurs centimètres d'eau. "Il n'y a plus de chauffage et d'eau chaude, c'est fichu", commente-t-elle au micro d'Europe 1.

"C'est usant, fatiguant, stressant"

Dans la maison d'Edwige, parents, enfants et grands-parents luttent contre la montée de l'eau. "On évacue mais ça remonte du dessous. Tant que la crue ne va pas pas jusqu'en haut, c'est sans fin. Je sais que je me bats pour rien du tout. C'était déjà comme cela il y a quinze jours. Là, on recommence une nouvelle fois", explique Edwige.

"C'est usant, fatiguant, stressant, c'est tout ce que vous voulez", poursuit-elle. Les pompiers ne peuvent rien faire pour aider la Chablisienne : "On est en phase montante, on ne peut pas faire grand-chose", lui explique l'un d'entre eux.

"Ils ne peuvent rien faire. Ils pourront ensuite enlever l'eau (lorsque le niveau de la rivière descendra ndlr). S'il faut qu'on parte, on partira mais je n'en ai pas envie", détaille-t-elle. Et pourtant il faut bien partir. La famille dormira ailleurs jusqu'à ce que la rivière soit revenue dans son lit.