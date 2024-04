Crues : à Chablis, les habitants tentent de sauver les meubles

Les crues ont atteint leur pic à Tonnerre et Chablis, les deux communes les plus touchées par les inondations dans l'Yonne, toujours en vigilance rouge mercredi, sans pour autant provoquer de dégâts majeurs dans les célèbres domaines viticoles.

L'onde de crue continue à se propager plus en aval, notamment sur le secteur de Brienon-sur-Armançon qui connaît une "hausse forte et très rapide" et de nombreux "débordements dommageables", selon Vigicrues. Véronique, une habitante de Chablis, tente de sauver ce qui peut encore l'être.

Quinze centimètres de boue

Une raclette à la main, Véronique s'affaire : "Je racle l'eau qui reste pour l'emmener dans les trous. On ne peut pas arrêter l'eau et quand elle s'en va, elle nous laisse ce qu'il ne faut pas".

Une boue épaisse, abandonnée par la rivière, est sur le carrelage de Véronique. Elle compte à peu près quinze centimètres de boue. Le nettoyage est harassant pour Véronique : "C'est long et fatigant, surtout quand on commence à vieillir. Heureusement, j'ai mon fils, ma fille et mon gendre qui sont là pour moi".

La sexagénaire est prudente : "Je vais aller investir dans un aspirateur à eau !", sourit-elle malgré tout.