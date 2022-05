Lightyear One : la voiture à énergie solaire bientôt sur les routes

Lightyear, une entreprise néerlandaise, vient de présenter pour la première fois en France son prototype de voiture à énergie solaire. C'est une voiture électrique, une grande berline noire garée dans une cour, dans le 7e arrondissement de Paris. Aucun câble de recharge, il n'y paraît rien mais elle est en train de gagner en autonomie : il s'agit de la Lightyear One, la voiture à énergie solaire dont Philippe Humbrecht est responsable des projets.

"Ce qu'on essaie de faire, c'est créer une sorte d'indépendance énergétique. Une personne qui se garerait sur son lieu de travail dans le parking, au soleil, récupérerait son véhicule à la fin de la journée avec 40 ou 50 kilomètres d'autonomie supplémentaires par rapport au trajet du matin", détaille-t-il. L'énergie solaire pourrait donc être une solution pour recharger sa voiture électrique moins fréquemment.

Plus de 700 kilomètres d'autonomie

Cette Lightyear One sera fabriquée en Finlande. "Il y a des panneaux solaires sur le capot, sur le toit et à l'arrière. En fait, sur toute la partie supérieure de la voiture. C'est fait de manière esthétique, c'est en verre, la surface est noire et il faut vraiment s'approcher pour voir qu'il s'agit de panneaux solaires", précise Lex Hoefsloot, le président de Lightyear.

La voiture est recouverte de cinq mètres carrés de panneaux solaires et affiche une autonomie de 725 kilomètres (WLTP, soit la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers) quand elle est complètement chargée.

>> LIRE AUSSI - Comment le secteur automobile prépare la voiture durable

"C'est aussi une manière de soutenir le projet", avance Lex Hoefsloot. Toutefois, cela reste une voiture, "il faut donc aussi convaincre les automobilistes sur son aspect esthétique", poursuit le cofondateur de la marque. Au total, 250 voitures similaires, Lightyear One, seront produites. Place ensuite à la Lightyear 2, un modèle beaucoup plus abordable, huit fois moins cher, grâce à une production de masse qui devrait démarrer en 2024.

150 acheteurs, ayant déboursé 150.000 euros pour cette édition limitée, attendent la Lightyear One d'ici à la fin de l'année.