Crise du monde viticole : il faut des «structures plus petites» et du vin «plus qualitatif», avance Valérie Guérin, vigneronne

Elle "partage" et "vit" la colère des viticulteurs qui manifestent ce samedi à Carcassonne. Entre une chute des ventes, des prix qui font de la rentabilité un chemin de croix, une prime à l'arrachage des vignes et une récolte exceptionnellement mauvaise, le secteur du vin traverse une période trouble. Et si la réponse à cette "paupérisation de l'agriculture, de la viticulture" était de se tourner vers un autre modèle ? C'est ce qu'avance Valérie Guérin. Invitée d'Europe 1 midi week-end, cette vigneronne et propriétaire du domaine Les Mille Vignes dans le Languedoc, prône un changement dans la production avec "des structures plus petites" et du vin "plus qualitatif".

La qualité sur la quantité va-t-elle sauver les vignerons ?

Là où une exploitation viticole dans le Languedoc "doit être vers les 60 hectares", Valérie Guérin n'en n'a que 11. Une surface plus modeste qui permet de préserver le patrimoine. "Je pense que sur une petite structure, on peut arriver à ménager davantage nos terroirs, à privilégier des cépages originaires de chez nous, des cépages qui sachent faire face à la canicule."

Avant d'ajouter : "Avoir moins peut participer à avoir du plus beau, du plus qualitatif. Et le qualitatif, c'est peut-être ce qui va nous sauver."