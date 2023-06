Crédits immobiliers : la multiplication des refus provoque des embouteillages sur le marché locatif

Élisabeth Borne s'est exprimée ce lundi au sujet de la crise du logement à laquelle de nombreux Français font face depuis l'année dernière. Dans une semaine, le Haut Conseil de stabilité financière se réunira pour étudier les conditions d'accès à l'emprunt. Le taux d'endettement, fixé à 35%, pourrait être revu. Mais en attendant, plus de la moitié des demandes de crédit sont refusées, d'après le comparateur Meilleurtaux.com. De quoi gripper toute la machine, y compris le marché de la location.

Le volume d'offres de biens baisse

En attendant de pouvoir acheter, les Français, en particulier les primo-accédants, restent plus longtemps dans leur location et les biens disponibles sur le marché se font rares. À Lyon par exemple, le volume d’offres pour des locations a diminué de 15% en un an, selon Guy Hoquet.

L'agence L'Adresse du Canal, à Paris, fait le même constat. Depuis le mois de janvier, le nombre de transactions est plus faible par rapport à l’année dernière. "Depuis le début de l'année, on a eu un seul locataire. Un monsieur qui a un super poste, qui a pu acheter une maison dans le 19ᵉ arrondissement de Paris et qui nous a rendu le logement. C'est le seul qui est parti pour cause d'achat alors que l'année dernière, nous avions une dizaine de clients qui avaient rendu leur bien parce qu'ils avaient pu acheter", explique Sophie Gratter, responsable Location-Gestion.

Sept Français sur dix pourraient remettre en question leur projet immobilier

Résultat : un certain nombre de demandes ne peuvent plus être satisfaites. "Avec la législation sur le DPE, beaucoup d'appartements vont sortir du circuit de la location. Car beaucoup de bailleurs ne souhaiteront pas rénover ou n'auront pas les moyens", ajoute Sophie Gratter qui craint que la situation se dégrade encore. Près de sept Français sur dix ayant un projet immobilier pourraient le remettre en question avec des taux supérieurs ou égaux à 3 %, selon une étude Laforêt.