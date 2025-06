Nouvelle progression des crédits immobiliers en France en avril

Selon les données publiées vendredi par la Banque de France, le marché du crédit immobilier a continué de progresser en avril. Hors renégociations, le cumul des nouveaux prêts accordés le mois dernier s'est établi à 12,6 milliards d'euros, retrouvant son niveau d'avril 2023.

Le marché du crédit immobilier a continué de progresser en avril en France, poursuivant sa reprise alimentée par la baisse des taux après une année 2024 sombre, selon les données publiées vendredi par la Banque de France. Hors renégociations, le cumul des nouveaux prêts accordés le mois dernier s'est établi à 12,6 milliards d'euros, retrouvant son niveau d'avril 2023.

"C'est le bon moment pour emprunter"

Le montant cumulé des nouveaux prêts a presque doublé par rapport à février 2024, lorsqu'il avait touché un plus bas de dix ans, à 6,9 milliards d'euros, alors que les taux des crédits immobiliers atteignaient des sommets. Ces taux ont reflué depuis. En moyenne, le taux d'intérêt des nouveaux crédits à l'habitat (hors frais et assurances), en excluant les opérations de renégociation, a encore baissé en avril, à 3,13% contre 3,20% en mars.

"C'est le bon moment pour emprunter", a déclaré vendredi sur France 2 le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, en rappelant qu'"au début de l'année 2024, au plus haut, on était à 4,2%." En revanche, "il y a forcément un moment où (cette baisse) s'arrêtera et on ne retrouvera pas les taux exceptionnellement bas autour de 1,5% qu'on avait il y a quatre ans", a-t-il poursuivi.

D'autant plus que "si je regarde ce 3,1%, il est déjà inférieur à la moyenne historique qu'on a connu depuis l'année 2000, qui était plutôt autour de 3,5%", a précisé le gouverneur de la banque centrale française.

Des taux de crédit à la hausse, une première depuis décembre 2023

De fait, dans sa dernière publication, qui porte sur le mois de mai, l'observatoire Crédit Logement/CSA signale que le taux moyen des crédits est reparti à la hausse "en mai, pour la première fois depuis décembre 2023". Cette augmentation des taux a été observée "quelle que soit la durée des prêts accordés" et a concerné "tous les marchés", qu'il s'agisse du neuf, de l'ancien ou des travaux, précise-t-il.