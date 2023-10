Crainte d'attentat en France : le Louvre évacué et fermé samedi «pour raisons de sécurité»

Le musée du Louvre à Paris, le plus grand du monde, a été évacué et exceptionnellement fermé samedi à la mi-journée "pour raisons de sécurité", alors que la France est en alerte "urgence attentat" au lendemain d'une attaque islamiste à Arras, a-t-il annoncé.

"Le Louvre a reçu un message écrit faisant état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs" et "nous avons choisi (...) de l'évacuer et de le fermer pour la journée, le temps de procéder aux vérifications indispensables", a précisé une porte-parole à l'AFP après l'annonce de la fermeture sur le réseau social X (ex-Twitter).

Chers visiteurs,



Pour des raisons de sécurité, le musée du #Louvre ferme ses portes ce jour, samedi 14 octobre.

Les personnes ayant réservé pour une visite dans la journée seront remboursées.



Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/2cEllnWCIa — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023

7.000 soldats de la force Sentinelle déployés

La France est passée vendredi soir en alerte "urgence attentat", le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate, après l'assassinat d'un enseignant, Dominique Bernard, poignardé à mort par un jeune homme fiché S devant un collège-lycée d'Arras.

Cet acte a été qualifié de "terrorisme islamiste" par le président de la République Emmanuel Macron. L'Élysée a annoncé samedi le déploiement de 7.000 soldats sur le territoire. Ces soldats "seront déployés d'ici à lundi soir et jusqu'à nouvel ordre", a précisé l'Élysée, dans un contexte marqué par les craintes d'importation en France du conflit entre le Hamas et Israël. Selon le Louvre, "les personnes ayant réservé pour une visite (du musée) dans la journée seront remboursées".