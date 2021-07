Covid : "pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires"

Il n'y aura "pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires", a déclaré mercredi le Premier ministre Jean Castex à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire à l'Elysée. "Toute notre stratégie depuis le début de la crise (...) a consisté à ce que les enfants de France soient le plus possible scolarisés. (...) Alors on va pas dire maintenant, si vous n'êtes pas vaccinés, d'autant que certains n'y peuvent rien, on va vous priver d'école. Donc pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires", a déclaré Jean Castex au journal de 13H de TF1.

"Nous allons mettre le paquet dans les collèges et dans les lycées pour vacciner"

En septembre, "nous allons mettre le paquet dans les collèges et dans les lycées pour vacciner", a ajouté le Premier ministre. "Nous allons faire des vaccinations dans les collèges et dans les lycées à la rentrée et à cette occasion, nous proposerons aux professeurs qui n'ont pas encore été vaccinés de profiter de ce dispositif", a-t-il poursuivi, qualifiant de "satisfaisant" le taux de vaccination du personnel enseignant.