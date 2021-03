Covid : contrôles intensifiés dès vendredi dans les gares, aéroports et péages

"Une course contre la montre est engagée." Voilà ce qu'a écrit Matignon, vendredi, dans un communiqué publié au terme d'une réunion entre le Premier ministre, Jean Castex, et les préfets et directeurs généraux des ARS des 19 départements faisant l’objet de mesures renforcées contre le Covid. De ce point de situation détaillé est sorti un tour de vis : les contrôles vont "s’intensifier" dès vendredi dans les "gares, aéroports et péages routiers", tout en "poursuivant les contrôles de respect des gestes barrières" pour lutter contre le Covid-19.

19 départements en mesures de "freinage renforcé"

Ces mesures, annoncées par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, interviennent alors que la situation épidémique est "critique avec l’entrée en action de la troisième vague et la prédominance du variant britannique". Jean Castex a estimé devant les préfets et les directeurs des ARS que "plus que jamais, nous avons besoin de l'Etat, quoi que l’on fasse et quoi que l'on en dise".

Depuis que la Nièvre, le Rhône et l'Aube ont rejoint la liste jeudi, 19 départements sont soumis à des mesures de "freinage renforcé" de l'épidémie : pas de déplacements à plus de 10 km sans dérogation, pas de sortie de la région sans motif impérieux, de nouveaux commerces fermés et des demi-classes en lycée.

"Ces semaines qui viennent seront difficiles, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure et il n'y a à mes yeux aucun tabou", a averti le président de la République Emmanuel Macron, tard jeudi soir après un Conseil européen en visioconférence.