Covid-19 : trois ans après leurs vols annulés, des passagers toujours pas remboursés

Souvenez-vous. Pendant la première vague du Covid-19 et les différents confinements à travers le monde, des milliers de vols ont été annulés. Beaucoup de voyageurs ont dû renoncer à leurs séjours. Trois ans plus tard, certains attendent toujours le remboursement de leurs billets d'avion. Ils sont plusieurs milliers de consommateurs dans ce cas.

Perte d'argent

En août 2020, Christophe, sa femme et leurs trois enfants devaient partir pour un voyage de trois semaines au Viêtnam. Ils ont perdu 4.000 euros en billets d'avion à cause du Covid. Depuis, impossible de joindre la compagnie aérienne thaïlandaise. Christophe et sa femme ont donc fait appel à un avocat.

"Nous avons appris que la compagnie a été condamnée mais on attend toujours le retour de ces informations. On voulait ne pas perdre les 4.000 € totalement. On espère quand même faire ce voyage un jour", explique Christophe au micro d'Europe 1.

Retarder les remboursements

Des dossiers comme celui de Christophe et sa famille, Joy Pitcher, avocate au barreau de Paris, en a reçu plus de 7.500. "Ce sont des dossiers qui ont nécessité d'engager des procédures judiciaires parce que les compagnies aériennes ont majoritairement essayé de conserver leur trésorerie et donc de retarder au maximum les remboursements alors que le délai de remboursement en cas d'annulation du vol est de sept jours", détaille l'avocate.

Une compagnie qui ne paye pas ces amendes peut risquer, sur décision de justice, une immobilisation d'avion ou une saisie sur comptes.