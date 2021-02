Covid-19 : les étudiants vont pouvoir à nouveau manger sur place dans les restos U

La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé que les étudiants allaient pouvoir retourner dans les restaurants universitaires. Jusqu'ici, seule la vente à emporter était possible dans les "restos U", qui rouvrent progressivement depuis une semaine avec le retour partiel des étudiants dans les facs. Il y a deux semaines, le chef de l'Etat avait annoncé que l'ensemble des étudiants pourraient avoir accès à deux repas par jour pour le prix d'un euro dans ces restaurants, ce pour mieux faire face aux conséquences de la crise du Covid-19. Jusqu'ici, le repas à un euro n'était proposé qu'aux élèves boursiers, une fois par jour.

Ouverts plus tard

"Parmi les choses très demandées, il y avait la possibilité de se restaurer sur place donc c'est chose faite, l'arbitrage a été pris, j'ai préparé avec les établissements un protocole qui a été validé", a lancé Frédérique Vidal, interrogée sur la chaîne YouTube HugoDécrypte. Selon la ministre, "le décret va être pris dans les prochains jours et on va pouvoir remanger dans les espaces Crous, avec des règles sanitaires très strictes, mais on ne sera pas obligé de partir avec son sachet et d'aller manger dehors ou à quatre dans une voiture".

La ministre a également annoncé que les restaurants universitaires pourraient rester ouvert plus tard, "au delà de 18 heures", pour permettre aux étudiants de récupérer leur repas à un euro en fin de journée. "Ce sont des protocoles sanitaires qui sont actés, ça date de ce matin", a-t-elle poursuivi.