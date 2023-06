Covid-19 : le gouvernement met l'appli TousAntiCovid «en pause»

Symbole controversé de la gestion de crise sanitaire, l'application TousAntiCovid qui a notamment servi de support au pass sanitaire, puis au pass vaccinal, sera mise "en pause" à partir de vendredi, a indiqué jeudi le ministère de la Santé.

"La fin d'un chapitre"

C'est "la fin d'un chapitre", mais pas forcément la fin de l'histoire. Contraint par la loi abrogeant les "régimes d'exception" contre le Covid, et sa date-butoir fixée au 30 juin, le ministère a annoncé sur son site internet que TousAntiCovid "se met en pause (...) pour réfléchir à la suite".

Créée mi-2020, après la première vague épidémique, d'abord sous le nom de "StopCovid" et pour un usage limité au traçage des cas positifs et de leurs contacts, l'appli avait réellement pris son envol lors de la deuxième vague, en permettant de générer les "attestations de déplacement" alors en vigueur.

"Les objectifs initiaux ont été remplis"

Son utilisation s'était encore massifiée avec l'instauration du pass sanitaire à l'été 2021, puis du pass vaccinal début 2022, amplifiant en même temps les critiques contre un outil accusé depuis l'origine d'attenter aux libertés individuelles.

Le ministère affirme néanmoins que "les objectifs initiaux de l'application ont été remplis" et ajoute que ses utilisateurs pourront "toujours accéder à (leur) carnet et stocker (leurs) certificats de test et de vaccination".